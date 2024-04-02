Масалитин считает, что у «Балтики» есть шансы на Кубок России

Валерий Масалитин, бывший игрок московского ЦСКА считает, что аутсайдер РПЛ, калининградская «Балтика» имеет неплохие шансы на победу в Кубке России.

«Балтийцы и осенью смотрелись неплохо, но не хватало каких-то сильных футболистов, лидеров. Чувствовалось, что они могут, они не были обречены. У них есть шансы что-то выиграть в Кубке», - приводит слова эксперта Legalbet.

Напомним, что 3 апреля балтийцам предстоит сыграть против московских «армейцев» в двухматчевом противостоянии в верхней сетке Кубка России – Пути РПЛ. Ответная игра пройдёт в Москве.

Ранее в четвертьфинале Пути РПЛ «Балтика» выбила в нижнюю сетку Кубка столичный «Локомотив».