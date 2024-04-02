«Динамо» объяснило отсутствие ряда игроков в заявке

Во вторник «Динамо» проведёт матч против «СКА-Хабаровска» в Кубке России. За час до стартового свистка «бело-голубые» опубликовали стартовый состав. Пресс-служба московского клуба объяснила отсутствие некоторых футболистов в заявке.

«Паршивлюк пропускает игру из-за дисквалификации. Лещук, Карраскаль, Лаксальт, Майсторович, Нгамалё вне заявки по решению тренерского штаба. Бессмертный продолжает плановое восстановление», - говорится в сообщении динамовцев.

Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.