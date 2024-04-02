Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Смолов - в основе: «Динамо» объявило состав на кубковый матч со «СКА-Хабаровском»

02 Апреля 2024 • 16:31 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 19 мин.

В среду в Кубке России пройдёт матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Грулёв, Смолов. 

Матч «СКА-Хабаровск» - «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «СКА-Хабаровск» и «Динамо» пересекутся в Пути регионов, где всё решается в одном матче – проигравший вылетает.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов

Новости по матчу

Сегодня, 02 Апреля
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
13:20
Актуальная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровском — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
02:02
СКА-Хабаровск - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Апреля
17:23
Тюкавин отправился в Санкт-Петербург – агент
13:00
Актуальный прогноз и ставка на матч СКА-Хабаровск — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
12:12
Прогноз на точный счёт матча СКА-Хабаровск — Динамо Кубка России — 2 апреля 2024
19 Марта
12:40
Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге
17 Марта
19:58
Организаторы рассматривают пять стадионов для проведения матча между «СКА-Хабаровском» и «Динамо»
15 Марта
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СКА-ХАБАРОВСК ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Серхио Рамос выбрал клуб на новый сезон Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе Модрич почти выбрал новый клуб - известно название УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола выбрал между «Ливерпулем» и «Арсеналом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Сушинский — о назначении Звягина: «Руководство «Авангарда» всё правильно сделало» Экс-тренер сборной России высказался о будущем Ковальчука Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.04.24 в 17:30
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Динамо Москва Динамо Москва
6.00 3.75 1.62
Видео
02.04.24 в 20:00
Химки Химки
Ростов Ростов
3.90 3.40 2.00
Видео
03.04.24 в 16:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.75 3.60 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Апреля
17:04 · Кубок России
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
17:00 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:56 · Кубок России
«Динамо» объяснило отсутствие ряда игроков в заявке
16:47 · Кубок России
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
16:31 · Кубок России
Смолов - в основе: «Динамо» объявило состав на кубковый матч со «СКА-Хабаровском»
15:58 · Кубок России
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:03 · Кубок России
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России эксклюзив
13:42 · Кубок России
Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»
13:12 · Кубок России
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом» слухи
11:51 · Кубок России
Ещенко: «Рано или поздно «Спартак» должно прорвать»
11:19 · Кубок России
Бонгонда: «В игре с «Зенитом» сделаем всё, чтобы победить»
11:14 · Кубок России
Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»
10:58 · Кубок России
Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»
10:45 · Кубок России
Балахнин считает, что «Ростов» способен побороться за победу в Кубке России
10:31 · Кубок России
Масалитин: «Игнашевич хочет себя проявить против ЦСКА»
Все новости