Смолов - в основе: «Динамо» объявило состав на кубковый матч со «СКА-Хабаровском»

В среду в Кубке России пройдёт матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Грулёв, Смолов.

Матч «СКА-Хабаровск» - «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «СКА-Хабаровск» и «Динамо» пересекутся в Пути регионов, где всё решается в одном матче – проигравший вылетает.