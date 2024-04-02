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Кубок России

Ещенко: «Рано или поздно «Спартак» должно прорвать»

02 Апреля 2024 • 11:51 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о первом матче между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в рамках полуфинальной стадии Кубка России.

«Рано или поздно «Спартак» должно прорвать. Игра с «Зенитом» будет интересная, с обилием моментов. Кто сделает меньше ошибок - тот и выиграет. Нормальная будет игра. «Спартак» победит!» - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Первая встреча между принципиальными соперниками состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 3 апреля. Ответный поединок команды сыграют в Санкт-Петербурге 17 апреля.

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