Ещенко: «Рано или поздно «Спартак» должно прорвать»

«Рано или поздно «Спартак» должно прорвать. Игра с «Зенитом» будет интересная, с обилием моментов. Кто сделает меньше ошибок - тот и выиграет. Нормальная будет игра. «Спартак» победит!» - передает слова Ещенко «Чемпионат».