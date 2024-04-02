Бонгонда: «В игре с «Зенитом» сделаем всё, чтобы победить»

Полузащитник столичного «Спартака» Тео Бонгонда поделился мыслями о предстоящем поединке против петербургского «Зенита» в полуфинале Кубка России.
«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с «Зенитом» сделаем всё, чтобы победить. Это футбол, всё возможно», - приводит слова легионера «Чемпионат».
Напомним, что первый матч противостояния между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 3 апреля. Ответный поединок пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.
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