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Балахнин считает, что «Ростов» способен побороться за победу в Кубке России

02 Апреля 2024 • 10:45 Комментировать
Химки
...
Ростов
Через 8 ч. 31 мин.

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы южан в борьбе за Кубок России.

Напомним, уже сегодня, 2 апреля, «Ростов» встретится с «Химками» в матче 1/4 финала (Пути регионов). По словам Балахнина, команда Валерия Карпина должна подойти к этой игре очень серьёзно, поскольку у неё есть все шансы добиться максимального результата в Кубке России.

«В Кубке ещё можно добиться серьёзных результатов, с учётом того, что в чемпионате шансы минимальные. Хотелось бы верить, что они бросят на Кубок все силы», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч между «Химками» и «Ростовом» состоится в Подмосковье. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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