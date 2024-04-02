Балахнин считает, что «Ростов» способен побороться за победу в Кубке России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы южан в борьбе за Кубок России.

Напомним, уже сегодня, 2 апреля, «Ростов» встретится с «Химками» в матче 1/4 финала (Пути регионов). По словам Балахнина, команда Валерия Карпина должна подойти к этой игре очень серьёзно, поскольку у неё есть все шансы добиться максимального результата в Кубке России.

«В Кубке ещё можно добиться серьёзных результатов, с учётом того, что в чемпионате шансы минимальные. Хотелось бы верить, что они бросят на Кубок все силы», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч между «Химками» и «Ростовом» состоится в Подмосковье. Начало — в 20:00 по московскому времени.