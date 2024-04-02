Масалитин: «Игнашевич хочет себя проявить против ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в преддверии матча 1/2 финалу Кубка России (Пути РПЛ) между «армейцами» и «Балтикой» поделился мнением о мотивации главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

Напомним, будучи игроком, Игнашевич выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2018 год.

«Что бы ни говорили, всё равно, когда ты почти всю карьеру провёл в ЦСКА, желание показать себя подразумевается. И этот настрой будет передаваться команде», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Матч «Балтика» — ЦСКА состоится завтра, 3 апреля, в Калининграде. Начало этой игры запланировано 18:15 по московскому времени.