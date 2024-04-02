Балахнин: «Лёгкой прогулки для «Ростова» в матче с «Химками» не будет»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России (Пути регионов), в котором южане встретятся с «Химками».

Специалист отметил, что «Ростов» обладает более сильными футболистами в своём составе, поэтому команда Валерия Карпина вправе рассчитывать на успех.

«Химки» на предыдущей стадии показали, что эта команда чего-то стоит. Поэтому лёгкой прогулки для «Ростова» не будет. Тем не менее, «Ростов» на порядок сильнее по подбору футболистов», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Матч «Химки» — «Ростов» состоится сегодня, 2 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени.