Хомуха: «Зенит» бросит все силы, чтобы выиграть Кубок России»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о шансах «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Даже с учетом того, что «Спартак» играет дома «Зенит» все равно фаворит. «Зенит» уже давно не выигрывал кубок. Думаю, команда бросит все силы, что завоевать этот трофей», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Первый поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля.