Балахнин: «У «Спартака» есть шанс завоевать трофей»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался относительно шансов московского «Спартака» выиграть Кубок России в нынешнем сезоне. В полуфинале Пути РПЛ подопечным Гильермо Абаскаля будет противостоять петербургский «Зенит».
«У «Спартака» есть шанс завоевать трофей, и он будет пытаться это использовать по максимуму. Но будет сложно, тем более, это игра с «Зенитом», - передает слова Балахнина «Газета.Ru».
Первый поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в среду, 3 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Ответная встреча запланирована на 17 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене».
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