Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о первом матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка страны.
«Не вижу, за счет чего «красно-белые» выиграют, но и от «Зенита» прямо активной игры все 90 минут не жду. Это только первый матч полуфинала. Можно не так уж сильно выкладываться. Ставлю на ничью», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Напомним, что первый полуфинальный поединок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в среду, 3 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.
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