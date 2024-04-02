Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

«Не вижу, за счет чего «красно-белые» выиграют, но и от «Зенита» прямо активной игры все 90 минут не жду. Это только первый матч полуфинала. Можно не так уж сильно выкладываться. Ставлю на ничью», - передает слова Мостового «Всепроспорт».