Быстров высказался о матче «Спартака» и «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от первой встречи «сине-бело-голубых» и столичного «Спартака» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Это принципиальный матч для обеих команд. В этой ситуации нет никакого смысла беречь своих игроков. Здесь надо выходить сильнейшим составом и побеждать конкурента», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Главным рефери противостояния назначен Сергей Карасёв.