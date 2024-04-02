Масалитин высказался о первом матче «Балтики» и ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о предстоящей встрече «армейцев» и калининградской «Балтики» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«В первом матче будут играть смешанные составы. Тем, кто не попадает в основу, нужна игровая практика. А уже вторая игра будет ответственной, на результат. Так что в первой встрече все возможно», - приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что первый матч состоится на стадионе в Калининграде в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Ответный поединок пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.