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Тюкавин отправился в Санкт-Петербург – агент

01 Апреля 2024 • 17:23 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 17 мин.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в Санкт-Петербург на кубковый матч против «СКА-Хабаровска». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов, который работает с футболистом.

«Константин полетел в Петербург. Выйдет ли он на поле – вопрос к главному тренеру, потому что только тренер определяет состав. Плюс там синтетическое поле должно быть, но Тюкавин настолько любит футбол, что готов и на асфальте играть», - цитирует Сафонова Metaratings.

Матч Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» стартует  в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «СКА-Хабаровск» и «Динамо» будут сражаться в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов.

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Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги

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