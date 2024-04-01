Тюкавин отправился в Санкт-Петербург – агент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отправился в Санкт-Петербург на кубковый матч против «СКА-Хабаровска». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов, который работает с футболистом.

«Константин полетел в Петербург. Выйдет ли он на поле – вопрос к главному тренеру, потому что только тренер определяет состав. Плюс там синтетическое поле должно быть, но Тюкавин настолько любит футбол, что готов и на асфальте играть», - цитирует Сафонова Metaratings.

Матч Кубка России между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что «СКА-Хабаровск» и «Динамо» будут сражаться в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов.