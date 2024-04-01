Овчинников: «Если «Ростов» не расслабится, то порвёт «Химки»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) между «Химками» и «Ростовом».

По мнению специалиста, исход этой игры будет полностью зависеть о того, как команды на неё настроятся.

«Если «Ростов» не расслабится, то порвёт «Химки». А если расслабятся, то «Химки» их порвут. Всё очень просто», — цитирует Овчинникова «Чемпионат».

Матч «Химки» — «Ростов» состоится завтра, 2 апреля, в Подмосковье. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что на предыдущей стадии турнира «красно-чёрные» прошли «Краснодар», после чего в отставку был отправлен тогдашний главный тренер «быков» Владимир Ивич.