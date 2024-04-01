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Известно имя судьи матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России

01 Апреля 2024 • 12:13 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила назначения на первые матчи полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России.

Главным рефери встречи между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» назначен Сергей Карасёв. На матче калининградской «Балтики» и столичного ЦСКА отработает бригада Сергея Иванова. Оба поединка состоятся в среду, 3 апреля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, а «Спартак» находится на шестой позиции. «Балтика» идет на предпоследней строчке, а «армейцы» - на четвертой.

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