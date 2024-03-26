«Химки» поддержат пострадавших в «Крокус Сити Холле»

2 апреля «Химки» проведут очередной кубковый матч в Пути регионов. Команда Андрея Талалаева на своём поле примет «Ростов». Сегодня в продажу поступили билеты на эту игру, их можно приобрести как на официальном сайте клуба, так и в кассах домашней арены, которые откроются в день поединка, сообщают «Вести Подмосковья».

Руководство «Химок» обещает передать все вырученные средства пострадавшим от трагических событий в «Крокус Сити Холле». Также сообщается о том, что игроки и тренеры «Химок» побывали на месте теракта и возложили цветы у народного мемориала.

Напомним, что в Кубке команда Андрея Талалаева прошла 2DROTS, «Уфу», «Динамо» (Владивосток) и «Краснодар».