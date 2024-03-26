Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Химки» поддержат пострадавших в «Крокус Сити Холле»

26 Марта 2024 • 11:37 Комментировать
Химки
...
Ростов
02.04 20:00

2 апреля «Химки» проведут очередной кубковый матч в Пути регионов. Команда Андрея Талалаева на своём поле примет «Ростов». Сегодня в продажу поступили билеты на эту игру, их можно приобрести как на официальном сайте клуба, так и в кассах домашней арены, которые откроются в день поединка, сообщают «Вести Подмосковья».

Руководство «Химок» обещает передать все вырученные средства пострадавшим от трагических событий в «Крокус Сити Холле». Также сообщается о том, что игроки и тренеры «Химок» побывали на месте теракта и возложили цветы у народного мемориала.

Напомним, что в Кубке команда Андрея Талалаева прошла 2DROTS, «Уфу», «Динамо» (Владивосток) и «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки

Новости по матчу

15 Марта
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Холанн может уйти только в два клуба «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Мерсон: «Я в шоке от решения Хаби Алонсо» Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Гвардиола назвал худший матч «Манчестер Сити» за восемь лет работы в клубе 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком»
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
31 Марта
15:32 · Кубок России
Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»
29 Марта
09:19 · Кубок России
Семак - о «Спартаке»: «Зениту» досталась одна из самых сильных команд»
28 Марта
09:13 · Кубок России
Тикнизян рассказал о реакции на неудачу «Локомотива» в Кубке России
26 Марта
11:37 · Кубок России
«Химки» поддержат пострадавших в «Крокус Сити Холле»
24 Марта
16:52 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Мы постараемся оформить золотой дубль
15:03 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «С «Зенитом» можно играть, «Спартак» должен ложиться костьми»
20 Марта
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
13:37 · Кубок России
Тарханов: «Уступать ЦСКА «Балтика» не намерена»
13:23 · Кубок России
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
19 Марта
13:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Чемпионский «Зенит» вернулся»
12:40 · Чемпионаты
Матч между «СКА-Хабаровском» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге официально
18 Марта
19:34 · Кубок России
Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
19:30 · Кубок России
«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча
13:37 · Кубок России
Быстров - о Кубке России: «Зенит» точно будет играть на победу, «Спартак» - не знаю»
09:26 · Кубок России
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
Все новости