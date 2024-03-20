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Тарханов: «Уступать ЦСКА «Балтика» не намерена»

20 Марта 2024 • 13:37 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
02.04 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и «Балтики» в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению Тарханова, команда из Калининграда сделает всё возможное, чтобы навязать борьбу фавориту. При этом тренер подчеркнул, что класс игроков ЦСКА всё-таки выше.

«В паре ЦСКА и «Балтики» фаворит «армейцы», хотя не думаю, что «Балтика» не настроится на эти два матча. Уступать ЦСКА калининградцы не намерены, будут биться», — цитирует Тарханова Бобсоккер.Ру.

Первый матч между «Балтикой» и ЦСКА состоится 3 апреля в Калининграде. Начало — в 18:15 по московскому времени.

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