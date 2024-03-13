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Кубок России

Талалаев: «Получалось нейтрализовать сильные стороны «Краснодара»

13 Марта 2024 • 10:16 Комментировать

В кубковом матче «Химки» противостояли «Краснодару» и сенсационно добились победы со счётом 2:0. В составе лидеров Первой лиги отличились Хетаг Хосонов с пенальти и Олег Исаенко с игры.

«Получалось нейтрализовать сильные стороны «Краснодара». В обороне действовали практически безошибочно», - цитируют слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

При этом наставник недоволен игрой команды в атаке, так как не хватало фантазии и креатива в заключительной стадии. А вот по движению, отдаче, дисциплине был полный порядок.

«Краснодар» покинул турнир, а «Химки» вышли в полуфинал Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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