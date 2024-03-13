Талалаев: «Получалось нейтрализовать сильные стороны «Краснодара»

В кубковом матче «Химки» противостояли «Краснодару» и сенсационно добились победы со счётом 2:0. В составе лидеров Первой лиги отличились Хетаг Хосонов с пенальти и Олег Исаенко с игры.

«Получалось нейтрализовать сильные стороны «Краснодара». В обороне действовали практически безошибочно», - цитируют слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

При этом наставник недоволен игрой команды в атаке, так как не хватало фантазии и креатива в заключительной стадии. А вот по движению, отдаче, дисциплине был полный порядок.

«Краснодар» покинул турнир, а «Химки» вышли в полуфинал Пути регионов.