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Организаторы рассматривают пять стадионов для проведения матча между «СКА-Хабаровском» и «Динамо»

17 Марта 2024 • 19:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Москва
02.04 19:00

Стало известно, что организаторы Кубка России рассматривают пять вариантов для проведения матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов между «СКА-Хабаровском» и «Динамо», который состоится 2 апреля.

Как сообщает издание «СЭ», дальневосточники ещё надеются провести встречу в своем городе, но подготовить поле из-за поломки системы подогрева за две недели будет крайне сложно.

Отмечается, что ближайшие матчи Первой лиги «армейцы» проведут в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец».

Что касается других резервных стадионов у «СКА-Хабаровска», то в этот список входят: «Фишт» в Сочи и домашняя арена «Луча» во Владивостоке. Пятым вариантом для кубковой встречи является динамовская арена в Петровском парке.


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