Масалитин: «Для Игнашевича матчи с ЦСКА будут принципиальными»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о жеребьёвке полуфинала Кубка России (Пути РПЛ).

Напомним, на стадии 1/2 финала турнира ЦСКА встретится с «Балтикой», которую возглавляет бывший защитник «армейцев» Сергей Игнашевич.

По мнению Масалитина, ЦСКА нельзя недооценивать своего соперника, так как для Игнашевича матчи с «красно-синими» будут очень принципиальны.

«Для Игнашевича эти матчи будут принципиальными, его подопечные отдадут все силы ради победы. Какую стратегию стоит применить ЦСКА? Играть на победу в первом матче и не надеяться на ничью», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 2-4 апреля в Калининграде, а ответная встреча запланирована на 16-18 числа и состоится она в Москве.