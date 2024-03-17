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Масалитин: «Для Игнашевича матчи с ЦСКА будут принципиальными»

17 Марта 2024 • 09:43 Комментировать
Балтика
...
ЦСКА Москва
02.04 19:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о жеребьёвке полуфинала Кубка России (Пути РПЛ).

Напомним, на стадии 1/2 финала турнира ЦСКА встретится с «Балтикой», которую возглавляет бывший защитник «армейцев» Сергей Игнашевич.

По мнению Масалитина, ЦСКА нельзя недооценивать своего соперника, так как для Игнашевича матчи с «красно-синими» будут очень принципиальны.

«Для Игнашевича эти матчи будут принципиальными, его подопечные отдадут все силы ради победы. Какую стратегию стоит применить ЦСКА? Играть на победу в первом матче и не надеяться на ничью», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится 2-4 апреля в Калининграде, а ответная встреча запланирована на 16-18 числа и состоится она в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Игнашевич Валерий Масалитин ещё теги

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