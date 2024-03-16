Мор: «Умяров может настроиться только на «Зенит», остальные его не возбуждают»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о попадании «красно-белых» на петербургский «Зенит» в полуфинале Кубка России.
«Единственная команда, на которую Умяров может настроиться, это «Зенит». Все остальные его не возбуждают. Я хотел для «Спартака» только одного - чтобы не попалась «Балтика», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что действующим триумфатором Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона подопечные Владимира Федотова одержали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 – по пенальти).
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