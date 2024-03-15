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Кубок России

«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»

15 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
16.04 19:00

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Это же принципиальное противостояние. Оно стало таким особенно в последние годы. Поэтому, где бы они ни играли – в четвертьфинале, полуфинале, финале или на ранней стадии – борьба будет напряжённой», – приводит слова наставника издание Vprognoze.ru.

Напомним, что «Спартак» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1. В составе команды Гильермо Абаскаля отличились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич. Гости ответили забитым мячом в исполнении Мохаммада Горбани.

Таким образом, москвичи пробились в полуфинал турнира, где сыграют с «Зенитом», который обыграл «Динамо».
 

 


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