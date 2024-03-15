Туфрин оценил шансы в полуфинале «Спартак» - «Зенит»

Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин оценил шансы в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».
«Первый матч «Зенит» проводит на выезде, есть возможность сделать задел, а потом приехать домой и «прибить» «Спартак». «Зенит» - фаворит в паре. И оба матча будет играть на победу», - передает слова Туфрина «РБ Спорт».
Добавим, что первые матчи полуфинальной стадии состоятся 2-4 апреля, а ответные встречи пройдут 16-18 апреля. О точных датах станет известно позже. Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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