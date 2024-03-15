Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, по итогам которой столичный клуб сыграет против питерского «Зенита».

Игрок отметил, что будет интересное противостояние против сильной команды, и надеется, что придёт много болельщиков.

«Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», - приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Напомним, что во второй паре встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика».

Первые игры пройдут 2-4 апреля, ответные — 16-18 апреля.