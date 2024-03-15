Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался об итогах жеребьёвки полуфинала Пути РПЛ Кубка России, по итогам которой столичный клуб сыграет против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что, если смотреть на состояние «красно-белых», то команда с берегов Невы пройдёт дальше, ведь у москвичей внутри не все спокойно, и это может негативно отразиться на команде.

«Что касается их игры с «Оренбургом», то класс футболистов «Спартака» выше, поэтому они и выиграли», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что первая игра состоится 2-4 апреля, ответный матч пройдёт 16-18 апреля.