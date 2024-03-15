В «Оренбурге» подвели итоги жеребьёвки Кубка России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги жеребьёвки Кубка России.

Напомним, что уральский клуб во втором этапе 1/4 финала Пути регионов сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».

Спортивный функционер отметил, что кубковые матчи всегда являются непредсказуемыми, но считает, что шансы на выход в следующую стадию равные.

«Вообще не надеялись на то, что чтобы попалась команда из Первой лиги, кто попался, тот и попался. Надеялись из Пути РПЛ не вылететь», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что судьба противостояния решится по итогам одного матча, который состоится 2-4 апреля.