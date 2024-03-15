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Кержаков — о полуфинале Кубка России против «Спартака»: «Думаю, болельщики рады»

15 Марта 2024 • 14:18 Комментировать

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Вратарь отметил, что неожиданности не произошло, однако он заявил, что ему хотелось бы встретиться с «красно-белыми» в финале в «Лужниках».

«На самом деле, у нас две игры будет, два отличных матча. Думаю, болельщики рады. Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», - заявил Кержаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что первый полуфинальный матч пройдёт 2-4 апреля, ответная встреча же состоится 16-18 апреля. Точные даты станут известны позже. 

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