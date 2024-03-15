Президент «Урала» высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

«Все команды были сильные. Большой разницы, с кем играть, нет. С «Локомотивом» снова в Кубке свела судьба? Это же хорошо. Мы друг друга хорошо знаем. Думаю, будет интересная игра», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».