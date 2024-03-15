Президент «Урала» высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», высказался о результатах жеребьевки Кубка России.
«Все команды были сильные. Большой разницы, с кем играть, нет. С «Локомотивом» снова в Кубке свела судьба? Это же хорошо. Мы друг друга хорошо знаем. Думаю, будет интересная игра», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Добавим, что поединки второго раунда 1/4 финала Пути регионов Кубка России состоятся 2-4 апреля. Хозяевами матчей станут команды, одержавшие победы во встречах первого этапа турнира.
Бан пользователя