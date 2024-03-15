В «Локомотиве» оценили жеребьёвку Кубка России

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России. В рамках второго этапа ¼ финала «железнодорожникам» будет противостоять екатеринбургский «Урал».
«Недовольны игрой, которую показала команда в матче против «Балтики». Что касается итогов жеребьевки второго этапа 1/4 финала Кубка - будем готовиться. «Урал» - кубковая команда», - передает слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
Матчи второго раунда четвертьфинала Пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами стали команды, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира.
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