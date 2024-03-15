«Зенит» сыграет против «Спартака», ЦСКА ожидает противостояние против «Балтики» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Определились полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/24.
Прошлогодний победитель турнира московский ЦСКА сыграет против калининградской «Балтики», которая отправила в нижнюю часть сетки (Путь регионов) столичный «Локомотив, а также столичный «Спартак» сыграет против питерского «Зенита». Первая игра пройдёт на «Лукойл Арене».
Полуфинальные пары Пути РПЛ Кубка России:
«Спартак» Москва — «Зенит»;
«Балтика» — ЦСКА Москва.
Первые матчи пройдут 2-4 апреля, а ответные игры состоятся 16-18 апреля. О точных датах станет известно позже.
Напомним, что Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на арене «Лужники».
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