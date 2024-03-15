Угальде оценил газон на стадионе «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Поле очень хорошее. Видно, что оно новое. Было приятно играть на нем», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне спартаковцы отпраздновали победу над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче ¼ финала Кубка России. Благодаря этому успеху столичный коллектив вышел в полуфинал турнира.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро.