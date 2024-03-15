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Определились пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

15 Марта 2024 • 13:20 Комментировать

Стали известны пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Московское «Динамо», которое отпустилось из верхней сетки, уступив «Зениту», сыграет против «СКА-Хабаровска», который выбил из борьбы за титул «Сочи». «Оренбург» сразится с грозненским «Ахматом». «Урал» встретится с московским «Локомотивом», а лидера Первой лиги «Химки» ожидает встреча против «Ростова». 

Пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России:

«Ахмат» — «Оренбург»;
«Урал» — «Локомотив» Москва;
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва;
«Химки» — «Ростов». 

Напомним, что игры состоятся 2-4 апреля. О точных датах станет известно позже. 

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