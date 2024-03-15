Определились пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Московское «Динамо», которое отпустилось из верхней сетки, уступив «Зениту», сыграет против «СКА-Хабаровска», который выбил из борьбы за титул «Сочи». «Оренбург» сразится с грозненским «Ахматом». «Урал» встретится с московским «Локомотивом», а лидера Первой лиги «Химки» ожидает встреча против «Ростова».

Пары второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России:

«Ахмат» — «Оренбург»;

«Урал» — «Локомотив» Москва;

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва;

«Химки» — «Ростов».

Напомним, что игры состоятся 2-4 апреля. О точных датах станет известно позже.