Угальде хочет, чтобы соперником «Спартака» стал ЦСКА

В пятницу состоится жеребьёвка Кубка России. Если говорить о Пути РПЛ, то в полуфинале выступят «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Балтика». Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, кого он хочет в соперники.

«Я слышал, что противостояние «Спартака» с ЦСКА очень важно. С «Зенитом» я уже играл, так что теперь хотелось бы попробовать свои силы в матче с ЦСКА», - цитирует Угальде «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем национального кубка. В прошлом году в суперфинале команд Владимира Федотова переиграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

На предыдущей стадии Кубка России «Спартак» прошёл «Оренбург» (0:1, 3:1).