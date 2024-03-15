Мостовой: «Все будут желать, чтобы «Спартаку» попалась «Балтика»

Экс-полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мыслями о выходе московского «Спартака» в полуфинал Кубка России. В четвертьфинале «красно-белые» одолели «Оренбург» по сумме двух матчей.

«Я думаю, что домашний стадион помог «Спартаку» обыграть «Оренбург». Понятное дело, что все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка России попалась «Балтика», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинал Пути РПЛ Кубка России вышли ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Балтика». Жеребьевка следующей стадии соревнований состоится в пятницу, 15 марта. Начало запланировано в 13:00 по московскому времени.