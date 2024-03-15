Козлов: «В полуфинале хочу с «Балтикой» обыграть «Зенит»

Форвард калининградской «Балтики» Данила Козлов поделился ожиданиями от жеребьевки полуфинальной стадии Кубка России.
«В полуфинале хочу с «Балтикой» обыграть «Зенит». Это будет принципиальный момент для меня, хочу выиграть у них. Но не расстроюсь, если попадется другая команда», - передает слова нападающего Metaratings.ru.
Стоит отметить, что Данила является воспитанником академии петербургского клуба. Козлов перебрался в калининградский коллектив из «Зенита» 31 января. Нападающий принял участие в двух поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч.
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