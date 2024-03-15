Бубнов: «У Джикии плачевная ситуация в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Игрок лишился места в составе «красно-белых» по ходу сезона.

«У Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Что мешало выпустить защитника с первых минут?» - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что в ответном матче ¼ финала Кубка России спартаковцы одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:1.

Контракт Джикии с «красно-белыми» истекает в конце мая 2024 года.