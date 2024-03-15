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Кубок России

Бубнов: «У Джикии плачевная ситуация в «Спартаке»

15 Марта 2024 • 11:37 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался касательно ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке». Игрок лишился места в составе «красно-белых» по ходу сезона.

«У Джикии плачевная ситуация в «Спартаке». Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Что мешало выпустить защитника с первых минут?» - передает слова Александра Sportbox.

Напомним, что в ответном матче ¼ финала Кубка России спартаковцы одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:1.

Контракт Джикии с «красно-белыми» истекает в конце мая 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Георгий Джикия ещё теги
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