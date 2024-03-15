Бушманов: «Спартаку» надо попадать на «Балтику», чтобы проходить дальше в Кубке»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился впечатлениями от домашней победы «красно-белых» над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче ¼ финала Кубка России.
«Спартак» хотел пройти дальше и сумел это сделать. Чтобы пройти дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику». При всём уважении к «Балтике» всё-таки ЦСКА и «Зенит» посильнее», - передает слова Бушманова «Чемпионат».
Напомним, что жеребьевка полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 15 марта. Начало запланировано в 13:00 по московскому времени.
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