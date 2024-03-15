Бушманов: «Спартаку» надо попадать на «Балтику», чтобы проходить дальше в Кубке»

«Спартак» хотел пройти дальше и сумел это сделать. Чтобы пройти дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику». При всём уважении к «Балтике» всё-таки ЦСКА и «Зенит» посильнее», - передает слова Бушманова «Чемпионат».