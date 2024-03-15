Бубнов оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от вчерашней победы «красно-белых» над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«После победы над вторым составом «Оренбурга» делать далеко идущие выводы по игре «красно-белых» нельзя. Этот результат ни о чём не говорит, вообще. Сыграли и забыли», - передает слова Бубнова Sportbox.

В чемпионате России «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «народная команда» на домашнем стадионе встретится с «Уралом».