Аршавин подвёл итоги матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе московского «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белые» играли против второго состава уральского клуба.
«Если бы проиграли 0:1, то сказали бы, что сдавали и сливали тренера. Понятно, что «Оренбург» спокойно отнёсся к матчу, им надо фокусироваться на РПЛ», - заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в первом матче победу одержал «Оренбург». Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал верхней сетки.
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