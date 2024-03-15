Аршавин подвёл итоги матча между «Спартаком» и «Оренбургом»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе московского «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белые» играли против второго состава уральского клуба.