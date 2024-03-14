Определись все команды, продолжающие путь в Кубке России

В Кубке России завершились четвертьфиналы Пути РПЛ и первый этап четвертьфиналов Пути регионов. Ниже приводим в соответствии с путями список команд, которые продолжат выступление в турнире.

Путь РПЛ: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Балтика».

Путь регионов: «Химки», «Ахмат», «Урал», «СКА-Хабаровск», «Ростов», «Динамо», «Оренбург», «Локомотив».

Жеребьёвка следующей стадии Кубка России пройдёт в пятницу, 15 марта. Мероприятие стартует в 13:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что в плей-офф Пути РПЛ противостояния состоят из двух матчей, а в Пути регионов – из одного.