Президент ФНЛ поздравил «СКА-Хабаровск» с успехом в Кубке России

Вечером 14 марта ещё один клуб Мелбет-Первой лиги, «СКА-Хабаровск» прошёл в следующую стадию Пути регионов Кубка России. Хабаровчане обыграли в послематчевой серии пенальти представителя РПЛ, «Сочи». Основное время матча завершилось равенством – 1:1. Президент ФНЛ Наиль Измайлов поздравил дальневосточный клуб.

«Очень рад за них. Несмотря на игру в другом городе и вдали от своих болельщиков, они смогли добиться положительного результата. Для ФНЛ важно, что наши клубы продвигаются вглубь сетки и снова доказывают: результата добиваются не бюджеты, а игроки на поле», - говорит Измайлов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, ранее из числа участников Мелбет-Первой лиги дальше по нижней сетке продвинулись «Химки». Команда Андрея Талалаева сенсационно выбила из турнира «Краснодар» (2:0).

«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти