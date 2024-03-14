В Кубке России остались всего две команды из Мелбет-Первой лиги

После четырёх мартовских матчей Пути регионов в рамках Кубка России в розыгрыше престижного трофея остались всего две команды, представляющие Мелбет-Первую лигу, второй по силе дивизион российской футбольной иерархии. Это «Химки» и «СКА-Хабаровск».

«Химки», напомним, 12 марта уверенно обыграли «Краснодар» дома (2:0), а «армейцы» Хабаровска вечером 14 марта в серии пенальти оказались сильнее «Сочи» и выбили южан из турнира. Основное время матча завершилось равенством – 1:1.

Потеряла Мелбет-Первая лига в минувших матчах «Родину» и «Волгарь». «Патриоты» уступили «Уралу» в серии пенальти (1:1 в осн. время), а «Волгарь» проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2).

«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти