«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти

На стадионе «Фишт» завершился кубковый матч, в котором «СКА-Хабаровск» играл против «Сочи». На 22-й минуте Томас Рукас и Ислам Имамов допустили ошибки в своей штрафной, Сауль Гуарирапа взял мяч под контроль и метров с 15 нашел щель между защитников и отправил мяч в сетку - 0:1. В целом реальной опасности соперники не создавали, но даже среди полумоментов была голевая атака дальневосточников. Олег Кожемякин с центра поля сыграл в чужую штрафную, а там Альбек Гонгапшев с разворота пульнул в цель - 1:1.
По итогам 90 минут ничья, а это значит, что лучшую команду матча определила серия пенальти. С 11-метровой отметки лучше били футболисты «СКА-Хабаровска» - 4:2.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
1:1
(пен. 4:2)
|Сочи
|22' Сауль Гуарирапа (0:1)
|(1:1) Гонгапшев Альбек74'
Имамов Ислам•Покидышев Николай•Мусалов Магомед•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Вадимович•Симонян Артём•Подберёзкин Вячеслав•Коновалов Игорь•Никитин Кирилл•Яо Жан Шарль
Рудаков Максим•Аттият-Аллах Яхья•Литвинов Вячеслав•Маргасов Тимофей•Чистяков Дмитрий•Силвейра Мигел•Кравцов Кирилл•Ангбан Викторьен•Сауль Гуарирапа•Бурмистров Никита•Крамарич Мартин
14 марта. Стадион "им. Ленина" (Хабаровск).
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