«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти

На стадионе «Фишт» завершился кубковый матч, в котором «СКА-Хабаровск» играл против «Сочи». На 22-й минуте Томас Рукас и Ислам Имамов допустили ошибки в своей штрафной, Сауль Гуарирапа взял мяч под контроль и метров с 15 нашел щель между защитников и отправил мяч в сетку - 0:1. В целом реальной опасности соперники не создавали, но даже среди полумоментов была голевая атака дальневосточников. Олег Кожемякин с центра поля сыграл в чужую штрафную, а там Альбек Гонгапшев с разворота пульнул в цель - 1:1.

По итогам 90 минут ничья, а это значит, что лучшую команду матча определила серия пенальти. С 11-метровой отметки лучше били футболисты «СКА-Хабаровска» - 4:2.