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«СКА-Хабаровск» прошёл «Сочи» в серии пенальти

14 Марта 2024 • 17:39 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи

На стадионе «Фишт» завершился кубковый матч, в котором «СКА-Хабаровск» играл против «Сочи». На 22-й минуте Томас Рукас и Ислам Имамов допустили ошибки в своей штрафной, Сауль Гуарирапа взял мяч под контроль и метров с 15 нашел щель между защитников и отправил мяч в сетку - 0:1. В целом реальной опасности соперники не создавали, но даже среди полумоментов была голевая атака дальневосточников. Олег Кожемякин с центра поля сыграл в чужую штрафную, а там Альбек Гонгапшев с разворота пульнул в цель - 1:1.

По итогам 90 минут ничья, а это значит, что лучшую команду матча определила серия пенальти. С 11-метровой отметки лучше били футболисты «СКА-Хабаровска» - 4:2.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск

1:1

(пен. 4:2)

Сочи
  22' Сауль Гуарирапа (0:1)
(1:1) Гонгапшев Альбек74'  
Имамов ИсламПокидышев НиколайМусалов МагомедРукас ТомасКожемякин ОлегНикитин Андрей ВадимовичСимонян АртёмПодберёзкин ВячеславКоновалов ИгорьНикитин КириллЯо Жан Шарль
Запасные: Корнюшин ДаниилМирошниченко НикитаСавинов АндрейКравцов ЗахарАлиев СаидГонгапшев АльбекЕршов КириллЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийБыков Артём ЕвгеньевичПетров ИльяСугробов Владимир
Рудаков МаксимАттият-Аллах ЯхьяЛитвинов ВячеславМаргасов ТимофейЧистяков ДмитрийСилвейра МигелКравцов КириллАнгбан ВикторьенСауль ГуарирапаБурмистров НикитаКрамарич Мартин
Запасные: Медведев Юрий IIАлвес МарселоДркушич ВаняКордова СерхиоСутормин АлексейЮкич АлександарМакарчук АртёмЗаболотный НиколайЗаика КириллАносов ДанилСааведра Игнасио
14 марта. Стадион "им. Ленина" (Хабаровск).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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