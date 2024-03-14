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«СКА-Хабаровск» сравнял счёт в матче с «Сочи»

14 Марта 2024 • 17:11 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Сочи
2-й тайм

В четверг кубковый матч в Пути регионов проводят «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Хозяева поля повели в середине первого тайма, когда в штрафной здорово разобрался с обороной Сауль Гуарирапа. Дальневосточники вернули интригу в игру незадолго до окончания основного времени матча. Олег Кожемякин от центра поля здорово сыграл в штрафную, где Альбек Гонгапшев с разворота пробил мимо голкипера в цель.

Счет стал 1:1. Напомним, что сегодня обязательно должен быть победитель в этой паре. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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СКА-ХАБАРОВСК СОЧИ
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