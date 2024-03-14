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Морено: «Если мы сразу будем думать о преимуществе, то соперник нас может уколоть»

14 Марта 2024 • 15:27 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:1
Сочи
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «СКА-Хабаровском».

- Будет ли определенным преимуществом то, что вы выступаете дома? По счастливому ли обстоятельству это так?

- Нет, не думаю, что будет какое-то преимущество. Если мы сразу будем думать о преимуществе, то соперник нас может уколоть. Мы об этом не будем думать с самого начала.

- Все-таки приходится много внимания уделять этому матчу. А его как раз требуется сейчас максимально для того, чтобы исправить ситуацию в чемпионате.

- То, что нам нужно сейчас, - выигрывать те матчи, которые у нас остались. Мы думаем только об этом, чтобы выходить на матчи и выигрывать их.

- Сегодня придется отдать много сил, потому что проигравший покидает Кубок. Останутся ли эмоции и силы для чемпионата?

- Я думаю, что вне зависимости от соревнования нужно играть во всех матчах. Матчи как раз для того, чтобы выигрывать, показывать то, над чем мы работали. Поэтому нам нужно вне зависимости от соревнования выходить и выигрывать в каждом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено

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СКА-ХАБАРОВСК СОЧИ
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