Тороп рассказал, когда испытал самые сильные эмоции в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос, когда он испытал самые сильные эмоции в команде.

«Когда в Кубке мы в самой концовке забили и прошли «Крылья» в полуфинале. Никогда — ни до, ни после — у меня не шла дрожь по всему телу», — приводит слова Торопа Sport24.

Вратарь вспомнил, что уже начал готовиться к серии пенальти, но тут ЦСКА забил и все стали радоваться, а он просто не понимал, что происходит.

Напомним, в финале Кубка России-2022/23 Пути РПЛ ЦСКА одолел «Урал», а в главном матче переиграл в серии пенальти «Краснодар» и завоевал долгожданный трофей.

В нынешнем сезоне Тороп появился на поле в десяти играх во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей и два раза оставил свои ворота в неприкосновенности.