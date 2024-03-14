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Кубок России

РФС анонсировал жеребьёвку Кубка России

14 Марта 2024 • 14:07 Комментировать

Российский футбольный союз анонсировал жеребьёвку следующих стадий Кубка России. Она пройдёт в пятницу, 15 марта, и стартует в 13:00 по московскому времени.

Жеребьёвка определит две пары полуфиналистов Пути РПЛ, а также четыре пары четвертьфиналистов второго этапа Пути регионов.

Предыдущая стадия Кубка России ещё не завершилась, три заключительных матча пройдут сегодня, 14 марта. Их текстовые трансляции будут проведены на портале LiveResult.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.

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