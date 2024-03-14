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Кубок России

Кобелев прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Зенитом»

14 Марта 2024 • 13:35 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о поражении «бело-голубых» от петербургского «Зенита» в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«У «Зенита» было больше моментов. Но забей «бело-голубые» в самой концовке, все бы началось сначала. После второго гола мы не увидели быстрых выпадов со стороны команд, все свелось к позиционному нападению», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Ответный матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. В первой встрече «Динамо» выиграло – 1:0. Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в полуфинал по сумме двухматчевого противостояния.

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