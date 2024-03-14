Кобелев прокомментировал поражение «Динамо» в матче с «Зенитом»

«У «Зенита» было больше моментов. Но забей «бело-голубые» в самой концовке, все бы началось сначала. После второго гола мы не увидели быстрых выпадов со стороны команд, все свелось к позиционному нападению», - передает слова Кобелева «Спорт-Экспресс».