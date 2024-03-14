Сёмин подвёл итоги матча «Зенита» и «Динамо»

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениям от победы петербургского «Зенита» над столичным «Динамо» в ответном матче ¼ финала Кубка России.

«Это был один из лучших матчей. Игра была очень организованной с обеих сторон. Индивидуальные качества игроков «Зенита» позволили им победить. Уровень готовности «Зенита» на очень высок», - цитирует специалиста «Чемпионат».

По сумме двух матчей «Зенит» победил «Динамо» с общим счетом 2:1 и шагнул в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. В Премьер-лиге «сине-бело-голубые» с 40 очками лидируют в турнирной таблице.